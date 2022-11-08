Кто пройдёт в 1/8 Лиги Европы: Анализ жеребьёвки стыковых матчей

В понедельник прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. Победители этих пар попадут в 1/8 финала. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто сможет пробиться в следующую стадию турнира.

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед»

УЕФА будто захотел наглядно всем доказать, что жеребьёвка абсолютно случайна. Встреча двух топ-клубов ещё до стадии 1/8 финала Лиги Европы – это что-то потрясающее. Зато такое соперничество точно привлечёт внимание большой телеаудитории. Что касается самого матча, то фаворита назвать очень сложно. Обе команды испытывают те или иные сложности в этом сезоне. Вдобавок к этому очевидно, что оба клуба не делают ставку на победу в Лиге Европы. В любом случае в этом соперничестве шансы практически равны, и выбрать фаворита очень сложно.

«Ювентус» – «Нант»

Ещё один топ-клуб получил посильного соперника. «Нант» проводит очень блеклый сезон и борется за выживание во французской Лиге 1. «Ювентус», который тоже проводит не лучший год, даже в своём нынешнем состоянии обязан спокойно проходить «канареек». Кажется, что у французов только один шанс. Если «Ювентус» сконцентрируется на Серии А и выставит дубль на матчи против «Нанта», то сенсация вероятна. Хотя кажется, что даже запасные игроки туринцев должны обыгрывать такого соперника.

«Спортинг» – «Митьюлланд»

«Митьюлланд» – одна из любимых команд футбольных гиков современности, многие отмечают её интересный подход. Однако этого не должно хватать, чтобы обыгрывать «Спортинг». Лиссабонцы ярко себя проявили в Лиге чемпионов и были близки к попаданию в плей-офф турнира. «Спортинг» очень хорош, он прогрессирует, так что именно подопечные Рубена Аморима выглядят фаворитами. Главное лиссабонцам пережить зимнее трансферное окно и не потерять лидеров или самого тренера. Если этого не случится – стоит ждать команду в 1/8 финала.

«Шахтёр» – «Ренн»

Оценивать шансы «Шахтёра» очень сложно. В текущей ситуации команда выступает выше своей головы и не стоит рассчитывать, что точно так же получится продолжать. При всём уважении к клубу из Донецка ставить сказку на потом довольно сложно. «Ренн» же – очень серьёзный клуб в нынешнем сезоне, команда вновь стремится в Лигу чемпионов и прямо сейчас в таблице чемпионата Франции обгоняет «Марсель», «Монако», «Лилль», «Лион». Пожалуй, именно коллектив из Бретани и будет фаворитом этой пары. Чтобы пройти дальше, «Шахтёру» надо будет творить новое чудо.

«Аякс» – «Унион»

Главная сенсация этого футбольного года из Германии. «Унион» здорово сыграл в группе Лиги Европы, а также идёт в группе лидеров в Бундеслиге. Что касается «Аякса», то тотальная распродажа минувшим летом вкупе с уходом главного тренера больно ударила по коллективу. Амстердамцы пока не могут стабилизировать игру, и есть сомнения, что сумеют это сделать к февралю. Кажется, что клубу из Нидерландов сейчас не совсем до Лиги Европы, а вот «Унион» точно хочет пошуметь. Главное, чтобы берлинцам хватило сил и настроя. «Унион» выглядит фаворитом, но в этой паре многое будет зависеть от того, в каком состоянии каждая команда подойдёт к очным матчам.

«Байер» – «Монако»

Ещё одна пара если не топ-команд, то тех, кого можно представить в плей-офф Лиги чемпионов. Опять же тут многое будет зависеть от состояния команд к очной игре. «Байер» проваливался в этом, но после смены главного тренера появились небольшие сдвиги. Пока рано говорить, что «аспириновые» выздоровели, но тяжёлая стадия болезни, кажется, отступила. «Монако» тоже в этом сезоне не блещет, но всё же выглядит более стабильным коллективом. Пожалуй, монегаски пока кажутся фаворитами, но к февралю всё может поменяться.

«Севилья» – ПСВ

ПСВ мощно проводит этот сезон, желая вернуться вновь на большую европейскую арену. Клуб из Эйндховена хорош, и февральские матчи во многом станут проверкой для подопечных Рууда ван Нистелроя. Если смотреть на текущее состояние команд, то именно представитель Нидерландов выглядит фаворитом. «Севилья» в большом кризисе и пока борется за выживание в Испании. Спасать команду пришёл Хорхе Сампаоли, но пока позитивных подвижек толком нет. Сейчас «Севилье» точно не до Лиги Европы, которую там любит выигрывать, важнее не вылететь из Примеры. Если к февралю положение андалузцев улучшится, то они могут дать бой. В противном случае легко представить, что «Севилья» пожертвует Лигой Европы.

«Зальцбург» – «Рома»

Интригующая по названию пара, но слишком предсказуемым выглядит сюжет. «Зальцбург» очень понравился в Лиге чемпионов. Молодая, бегущая команда, которая на задоре можете дать бой любому топ-клубу. Однако «Зальцбург» попал под Жозе Моуринью, который будто нащупал что-то в «Роме». Римляне, конечно, испытывают разные трудности, но всё же умеют играть по счёту в матчах против соперников, которые ниже классом. Скорее всего, Моуринью преподаст урок футбольной прагматики молодому Маттиасу Яйссле и выбьет его из турнира.

Стоит отметить, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится лишь 24 февраля. В ней победители стыковых матчей присоединятся к командам, выигравшим группы Лиги Европы. Это «Арсенал» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Бетис» и «Реал Сосьедад» (оба – Испания), «Юнион» (Бельгия), «Фейеноорд» (Голландия), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венрия).

Роман Андреев