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Лига Европы

Недвед: «Неважно, какое место занимает «Нант», легко не будет»

08 Ноября 2022 • 03:48 Комментировать

В 1\16 Лиги Европы туринскому «Ювентусу» предстоит сразиться с французским «Нантом», который квалифицировался в турнир в качестве победителя Кубка Франции. При этом в чемпионате «Нант» уже давно звезд с неба не хватает, однако технический директор «Ювентуса» Павел Недвед считает, что это неважно.

- Неважно, какое место занимает «Нант», легко не будет, - цитирует Недведа ITASportPress.

«Ювентус» и «Нант» встречались в еврокубках лишь раз, весной 1996 года - это был тот памятный розыгрыш Лиги чемпионов, когда «Спартак» выиграл все шесть матчей в группе, но зимой расстался со многими игроками и попал в четвертьфинале как раз на «Нант», после чего французы в полуфинале уступили «Ювентусу», который в итоге выиграл турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Павел Недвед Нант
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