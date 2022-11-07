​Хави высказался о Роналду

В стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Рулевой каталонской команды Хави после жеребьёвки получил вопрос о форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«В составе «Манчестер Юнайтед» есть отличные игроки. Но я бы всё же выделил их как команду. Мы хорошо проанализируем её.

Это отличная команда не только из-за Криштиану. У них хороший набор игроков, у них славная история, и они всегда хотят побеждать.

Роналду – великий игрок. Он стал частью эпохи в мировом футболе, и он всё ещё способен делать разницу», - сказал Хави журналистам.