​Канчельскис поделился ожиданиями от дуэли «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» пересекутся в стыковых матчах за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Комментарий после жеребьёвки дал Андрей Канчельскис, который в своё время играл за «красных дьяволов».

По словам Канчельскиса, от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» он ждёт интересных игр.

«Однозначно интересная будет игра. Новое поколение, новые тренеры - будет увлекательно смотреть. Фаворитов в Лиге Европе у меня нет. Сейчас все практически умеют играть в футбол. Только две-три команды выделяются», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Первые матчи стыкового раунда Лиги Европы пройдут 16 февраля, а ответные – 23 февраля.