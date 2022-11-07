В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии путёвки в 1/8 финала турнира разыграют 8 команд, которые на групповой стадии заняли вторые места, а также 8 команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.
По итогам жеребьёвки были сформированы следующие пары:
«Барселона» - «Манчестер Юнайтед»;
«Ювентус» - «Нант»;
«Спортинг» Лиссабон – «Митьюлланд»;
«Шахтёр» - «Ренн»;
«Аякс» - «Унион Берлин»;
«Байер» - «Монако»;
«Севилья» - ПСВ;
«Ред Булл Зальцбург» - «Рома».
Первые матчи этой стадии Лиги Европы пройдут 16 февраля, а ответные – 23 февраля.
Действующим обладателем трофея Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт».
А вообще все пары интересные!
Бан пользователя