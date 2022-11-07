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Лига Европы

«Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед»: Результаты жеребьёвки Лиги Европы молния

07 Ноября 2022 • 15:18 Комментировать (7)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии путёвки в 1/8 финала турнира разыграют 8 команд, которые на групповой стадии заняли вторые места, а также 8 команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

По итогам жеребьёвки были сформированы следующие пары:

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед»;

«Ювентус» - «Нант»;

«Спортинг» Лиссабон – «Митьюлланд»;

«Шахтёр» - «Ренн»;

«Аякс» - «Унион Берлин»;

«Байер» - «Монако»;

«Севилья» - ПСВ;

«Ред Булл Зальцбург» - «Рома».

Первые матчи этой стадии Лиги Европы пройдут 16 февраля, а ответные – 23 февраля.

Действующим обладателем трофея Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Монако Аякс Ювентус Барселона Севилья Ренн Шахтёр Донецк Манчестер Юнайтед Лига Европы ПСВ
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
07 Ноября 2022 в 15:45
Самая громкая вывеска Барса -МЮ ,но лучше было бы что бы ЮВЕ --МЮ ,самая беспонтовая пара спортинг --мютиланд.
One Live
07 Ноября 2022 в 15:39
Барса так может быстро закончить свой путь в ЕК, ну чтобы не мучаться особо)))
А вообще все пары интересные!
ингерман
07 Ноября 2022 в 15:30
ай крантец старой бабке.. там ея в калхознам охороде и априходуюц усем кагалом.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
07 Ноября 2022 в 15:28
ай воц она бабселона хде папалась.. кришти гатовься.. с тебя хец-црик.. вовремя мелкий воришка зм слинял в лягушатню.. А-ха-ха-ха! )))
Ermak
07 Ноября 2022 в 15:49
Твоя кришти зимой сыбется из МЮ
Bettega
07 Ноября 2022 в 15:24
попала эта шпанская деревня!!!
Alex1972
07 Ноября 2022 в 15:23
Все ждали первой пары... Геша, готовься... Хе-хе...
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