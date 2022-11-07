В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии путёвки в 1/8 финала турнира разыграют 8 команд, которые на групповой стадии заняли вторые места, а также 8 команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

По итогам жеребьёвки были сформированы следующие пары:

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед»;

«Ювентус» - «Нант»;

«Спортинг» Лиссабон – «Митьюлланд»;

«Шахтёр» - «Ренн»;

«Аякс» - «Унион Берлин»;

«Байер» - «Монако»;

«Севилья» - ПСВ;

«Ред Булл Зальцбург» - «Рома».

Первые матчи этой стадии Лиги Европы пройдут 16 февраля, а ответные – 23 февраля.

Действующим обладателем трофея Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт».