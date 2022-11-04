Педри и Сака – самые дорогие игроки Лиги Европы, Роналду – вне топ-50

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы нет недостатка в звёздных футболистах.

Первую позицию в рейтинге самых дорогих представителей команд, выступающих в Лиге Европы, делят полузащитник «Барселоны» Педри и вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака – по 90 млн евро, согласно оценке авторитетного портала Transfermarkt. Третий в списке – Душан Влахович из «Ювентуса» (85 млн), четвёртые – Габриэль Жезус из «Арсенала», Бруну Фернандеш и Антони из «Манчестер Юнайтед» (все трое – по 75 млн евро). При этом самый популярный игрок Лиги Европы – Криштиану Роналду – оказался на 98-м месте, так как его стоимость ввиду возраста упала до 20 млн евро.