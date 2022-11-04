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Лига Европы

Педри и Сака – самые дорогие игроки Лиги Европы, Роналду – вне топ-50

04 Ноября 2022 • 21:25 Комментировать (2)

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы нет недостатка в звёздных футболистах.

Первую позицию в рейтинге самых дорогих представителей команд, выступающих в Лиге Европы, делят полузащитник «Барселоны» Педри и вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака – по 90 млн евро, согласно оценке авторитетного портала Transfermarkt. Третий в списке – Душан Влахович из «Ювентуса» (85 млн), четвёртые – Габриэль Жезус из «Арсенала», Бруну Фернандеш и Антони из «Манчестер Юнайтед» (все трое – по 75 млн евро). При этом самый популярный игрок Лиги Европы – Криштиану Роналду – оказался на 98-м месте, так как его стоимость ввиду возраста упала до 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лига Европы Бруну Фернандеш Габриэль Жезус Душан Влахович Букайо Сака Педри Антони
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
04 Ноября 2022 в 21:45
только из за возраста упала цена )))??? или все таки не по этим критериям измеряют ценность футболистов ?? может цена упала потому что что то мешает ему играть )) и это точно не возраст
Alex1972
04 Ноября 2022 в 21:37
Ну, в туп-50 он точно входит... Возглавляет... А-ха-ха-ха..
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