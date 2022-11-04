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Лига Европы

​«Ференцварош» Черчесова умудрился занять первое место в группе ЛЕ с отрицательной разницей голов

04 Ноября 2022 • 15:06 Комментировать

«Ференцварош» успешно выступил на групповой стадии Лиги Европы. Команда Станислава Черчесова набрала 10 очков и заняла первое место в квартете, опередив «Монако» по личным встречам. Как следствие, чемпионы Венгрии получили путёвку сразу в 1/8 финала турнира, в то время как монегаскам придётся играть в раунде плей-офф.

Удивительно, что «Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы с отрицательной разностью голов – 8:9. Это редкий случай – за последние 16 лет такое происходило лишь трижды. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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