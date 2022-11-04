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Лига Европы

​Тен Хаг объяснил выход Магуайра в нападение

04 Ноября 2022 • 13:59 Комментировать (1)

В гостях у «Реала Сосьедад» «Манчестер Юнайтед» нужно было побеждать с разницей в два гола, чтобы обойти соперника и занять первое место в группе. Не получилось – «красные дьяволы» победили лишь 1:0. В концовке Эрик тен Хаг выпустил на замену Гарри Магуайра, причём использовал защитника в нападении. Голландский тренер дал комментарий на этот счёт.

«Я хотел иметь больше игроков в нападении. Но, думаю, в тот момент мы были слишком неустойчивыми. Мы уже не так хорошо владели мячом и реже забрасывали мяч в чужую штрафную площадь. Пришлось рисковать, что мы и делали», - рассказал тен Хаг клубной пресс-службе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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Dаvid MU
04 Ноября 2022 в 14:30
Хочу увидеть Рона в защите! Как он отреагирует инетерсно, возможно откажется играть, обидится)))
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