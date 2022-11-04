День триумфа российских клубов: 30 лет назад в один день были обыграны «Реал», «Ливерпуль» и «Барселона»

Сейчас российские клубы отстранены от еврокубков, и нам остаётся лишь вспоминать об успехах былых лет. 30 лет назад наши команды в один день – 4 ноября 1992 года – обыграли сразу трёх европейских грандов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает об этих победах.

В сезоне-1992/93 разыгрывались три еврокубка – Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков и Лига чемпионов. Так получилось, что три московских клуба в один день проводили свои матчи и добились значительных побед.

Начать стоит с Кубка УЕФА и с победы, которая хоть и стала знаковой, но не принесла итогового успеха. Московское «Торпедо» в том сезоне боролось в Кубке УЕФА, где также оказался мадридский «Реал». На стадии 1/16 пути команд пересеклись. Первый матч проходил в столице Испании и закончился убедительной победой хозяев. Фернандо Йерро к 32-й минуте оформил хет-трик, но Сергей Шустиков и Геннадий Гришин до перерыва сократили отставание до минимума. К сожалению, после перерыва Иван Саморано и Мичел установили окончательный счёт 5:2.

Однако в ответном матче «Торпедо» дало бой. Саморано открыл счёт уже на 10-й минуте, но тут же нынешний главный тренер «автозаводцев» Андрей Талалаев забил ответный мяч. На 56-й минуте Йерро снова вывел «сливочных» вперёд, но Юрий Тишков вновь результат уравнял, а Михаил Мурашов затем и вовсе принёс победу «Торпедо». К сожалению, по сумме двух матчей московский клуб выбыл, но всё же обыграл «Реал»! Прекрасная история в странице клуба. Вот бы сейчас так!

Кстати, 5 ноября 1992 года московское «Динамо» в ответном матче дома отстояло ничью с «Торино» и пробилось в 1/8 Кубка УЕФА.

Во втором по значимости еврокубке – Кубке обладателей кубков – в том сезоне выступал московский «Спартак». В 1/8 финала соперником был «Ливерпуль». В первом матче в Москве «красно-белые» показали характер. Писарев счёт открыл, Марк Райт его сравнял, Валерий Карпин вновь вывел москвичей вперёд, но Макманаман на 78-й вновь сделал результат равным. Однако в оставшиеся 12 минут всё тот же Карпин и Пятницкий принесли российской команде победу.

Ответный матч состоялся 4 ноября. Болельщики на «Энфилде» ждали от своей команды камбэк, но вместо этого наблюдали за шикарными действиями спартаковцев. «Красно-белые» выстояли в первом тайме, а после перерыва Дмитрий Радченко счёт открыл. После этого «Спартак» контролировал игру и в концовке Андрей Пятницкий установил окончательный счёт: 2:0 – победа «Спартака» на «Энфилде». Позже «Спартак» обыграл «Фейеноорд», но в полуфинале турнира из-за судейства вылетел от «Антверпена».

А в главном еврокубке Лиге чемпионов выступал ЦСКА. Тогда был странный формат. Сначала команды определяли финальную восьмёрку, которая и была поделена на группы. В 1/8 финала как раз в матчах плей-офф соперником «армейцев» была «Барселона». В первом матче в Москве на гол Александра Гришина ответил Чики Бегиристайн. Казалось, после этого на «Камп Ноу» хозяева спокойно возьмут своё.

Когда в ответном матче к 31-й минуте после голов Мигеля Надаля и того же Бегиристайна на табло горел счёт 2:0, казалось, что шансов у ЦСКА нет. Однако 4 ноября 1992 года был днём российского футбола. До перерыва Евгений Бушманов сократил отставание, а к середине второй половины удары Дениса Машкарина и Дмитрия Карсакова вывели москвичей в лидеры матча. Отыграться каталонцы не смогли, и ЦСКА пробился в групповой этап, где, правда, занял последнее место вслед за «Марселем», «Рейнджерс» и «Брюгге». Справедливости ради отметим, что «армейцы» были лишены возможности играть дома, проведя один матч в Бохуме и два в Берлине. Эх, вот бы сейчас нашим клубам разрешили играть хотя бы на стадионах других стран…

Роман Андреев