Дзаньоло подвёл итоги матча «Рома» - «Лудогорец»

Хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло поделился мнением о результате поединка против болгарского «Лудогорца» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Матч завершился победой римского коллектива со счетом 3:1.

«Я очень рад отметиться забитым мячом. Мы одержали волевую победу, которую заслужили. Рады, что смогли пробиться в следующий этап турнира», - передает слова полузащитника DAZN.

По итогам шести туров римский коллектив набрал десять баллов и финишировал на втором месте в своей группе.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится в Ньоне в понедельник, 7 ноября.