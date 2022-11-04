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Лига Европы

«Спасибо, кумир»: Гарначо обратился к Роналду

04 Ноября 2022 • 10:25 Комментировать (1)

18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо обратился к своему одноклубнику Криштиану Роналду после поединка против «Реал Сосьедада» (1:0) в шестом туре группового этапа Лиги Европы. В этой встрече юный игрок отметился победным голом. Результативный пас ему отдал КриРо.

«Я мечтал об этом моменте все свои 18 лет. Благодарю, кумир», - оставил сообщение Алехандро в своих социальных сетях.

Несмотря на вчерашний успех, «красные дьяволы» с 15 набранными очками финишировали на втором месте в своей группе. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 7 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Ноября 2022 в 11:15
ай проста красаучег! )))
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