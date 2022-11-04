«Спасибо, кумир»: Гарначо обратился к Роналду

18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо обратился к своему одноклубнику Криштиану Роналду после поединка против «Реал Сосьедада» (1:0) в шестом туре группового этапа Лиги Европы. В этой встрече юный игрок отметился победным голом. Результативный пас ему отдал КриРо.

«Я мечтал об этом моменте все свои 18 лет. Благодарю, кумир», - оставил сообщение Алехандро в своих социальных сетях.

Несмотря на вчерашний успех, «красные дьяволы» с 15 набранными очками финишировали на втором месте в своей группе. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 7 ноября.