Защитник стамбульского «Фенербачхе» Аттила Салаи высказался о победе над киевским «Динамо» (2:0) в поединке заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

«В команде все довольны результатом. Мы провели хороший поединок. Конечно, в течение всего времени непросто постоянно держать игру под контролем. Не стоит забывать, что нам противостоял сильный соперник, но мы действительно выступили против них на высоком уровне», - цитирует Аттилу пресс-служба УЕФА.

«Фенербахче» финишировал на первом месте и пробился в плей-офф. «Динамо» заняло последнюю строчку и вылетело из еврокубков.