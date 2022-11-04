Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Накануне состоялись поединки заключительного тура группового этапа Лиги Европы. По их итогам пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока недели.

В список номинантов включены: хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, форвард «Монако» Кевин Фолланд, нападающий «Бетиса» Айтор Руибаль и полузащитник «Мидтьюлланна» Андерс Дрейер.

Пеллегрини сделал хет-трик во встрече с «Лудогорцем» (3:1), Фолланд дважды поразил ворота «Црвены Звезды» (4:1), Руибаль оформил дубль в матче с ХИКом (3:0), а Дрейер дважды забил «Штурму» (2:0).

Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.