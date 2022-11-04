Киоун: «Арсенал» на классе победил «Цюрих»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Мартин Киоун высказался о минимальной победе «канониров» над швейцарским «Цюрихом» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Англичане выиграли со счетом 1:0 и вышли в плей-офф турнира.

«Я рад успеху команды, хотя было достаточно нервно. Нужно отдать должное сопернику, который приложил немало усилий. Швейцарские болельщики были великолепны, а игроки команды соответствовали их настрою. Думаю, «Арсенал» обыграл «Цюрих» в большей мере из-за своего класса», - передает слова Мартина пресс-служба УЕФА.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится в Ньоне 7 ноября.