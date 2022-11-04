Сарри - о болельщиках «Фейеноорда»: «Они бросали в нас пакеты с мочой»

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри остался недоволен поведением болельщиков роттердамского «Фейеноорда» во время поединка шестого тура групповой стадии Лиги Европы. По словам итальянца, фанаты голландского клуба облили скамейку римлян мочой.

«С трибун стадиона в нашу скамейку бросали пакеты с мочой. Это очень неприятно», - поведал специалист после завершения поединка.

Напомним, что «Лацио» потерпел поражение со счетом 0:1 и финишировал лишь на третье месте в своей группе. Весной подопечные Сарир выступят в другом турнире – Лиге конференций.