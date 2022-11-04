Луческу оценил путь киевского «Динамо» в еврокубках

Румынский специалист Мирча Луческу, который занимает пост главного тренера киевского «Динамо», прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы. В последнем своем еврокубковом матче украинский коллектив потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» со счетом 0:2.

«Мы очень хорошо начали сезон в еврокубках, хорошо выступали в квалификации ЛЧ. Всегда можно извлечь позитив. Надеюсь, это поможет нам развиваться в чемпионате Украины», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Киевский коллектив набрал лишь одно очко по итогам шести проведенных туров. «Динамо» финишировало на последнем месте в квартете с «АЕКом», «Фенербахче» и «Ренном».