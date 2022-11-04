Впервые в истории Лиги чемпионов и Лиги Европы все команды в одной группе набрали равное количество очков

«Фейеноорд», «Митьюлланд», «Лацио» и «Штурм» преподнесли уникальный расклад.

Все четыре команды набрали по восемь очков – в итоге позиции были распределены по дополнительным показателям, в которых больше остальных преуспели нидерландский «Фейеноорд» и датский «Митьюлланд», прошедшие в плей-офф. Итальянский «Лацио» стал третьим и отправился в Лигу конференций, а австрийский «Штурм» обидным образом остался ни с чем.

По информации Opta, подобный сценарий выдался впервые в современной истории еврокубков: ранее ни в одном из розыгрышей Лиги чемпионов (с 1992 года) и Лиги Европы (после ребрендинга в 2009 году) не было случаев, когда все команды квартета финишировали с равными показателями в графе «очки».