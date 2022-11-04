«Арсенал» повторил рекорд Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» в очередной раз выиграл свою группу во втором по силе еврокубке.

«Канониры» финишировали первыми с 15 очками, на два балла опередив нидерландский ПСВ. Как отмечает BBC, «Арсенал» становился первым в квартете Лиги Европы во всех пяти случаях, когда участвовал в групповой стадии. Таким образом, лондонцы повторили рекорд австрийского «Ред Булл Зальцбурга», также пять раз финишировавшего первым с момента ребрендинга турнира в 2009 году.

В заключительном туре коллектив Микеля Артеты минимально одолел швейцарский «Цюрих» благодаря голу Кирана Тирни, забитому на 17-й минуте встречи.