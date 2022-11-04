Артета: «Не самый красивый футбол, но победа есть победа»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы.

Единственного гола, забитого на 17-й минуте Кираном Тирни, хватило «канонирам» для успеха в поединке против швейцарского «Цюриха». Лондонцы выиграли свою группу, набрав 15 баллов и опередив нидерландский ПСВ, в активе которого 13 очков.

«Дело сделано. Еврокубковые матчи дались нам непросто. Не думаю, что сегодняшний футбол был привлекательным, но мы победили. У нас были возможности увеличить преимущество, но в целом мы уверенно контролировали игру, хоть и позволили соперникам создать один или два шанса», – сказал в послематчевом интервью BT Sport испанский специалист.