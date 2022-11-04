Рекордное число бельгийских команд вышло в плей-офф еврокубков

Бельгийский чемпионат будет представлен в еврокубковой весне рекордным числом команд.

Матчи последнего тура в Лиге Европы и Лиге конференций УЕФА позволили забрать свои путевки «Унион Сент-Жиллуаз», «Андерлехту» и «Генту». Что интересно, последние два коллектива смогли выиграть шанс на продолжение борьбы в третьем по силе еврокубке в играх с прямыми конкурентами.

Лучшим бельгийским коллективом в Европе стал «Брюгге», сенсационно вышедший в плей-офф Лиги чемпионов, а «Унион Сент-Жиллуаз» стал победителем своего квартета в Лиге Европы.

Таким образом, четыре участника раундов навылет – рекорд для бельгийского футбола в континентальных соревнованиях.