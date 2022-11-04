Моуринью: «Выход в плей-офф важен для «Ромы», но нам есть куда расти»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после выхода в плей-офф Лиги Европы.

Римляне обыграли «Лудогорец» в родных стенах (3:1), что позволило финишировать на втором месте в группе.

«Это была сложная игра. «Лудогорец» знал, как нам противостоять, в составе соперника есть креативные и быстрые футболисты. Во втором тайме мы сыграли с другим настроем и более интенсивно, но в целом мы должны были проявить себя лучше. Теперь нам предстоит конкурировать с «акулами», вылетевшими из Лиги чемпионов. «Роме» нужно прибавлять во всех отношениях», – сказал в интервью Sky Sport Italia Моуринью.

Набрав 10 очков по итогам групповой стадии, «Рома» пропустила вперёд испанский «Бетис», на счету которого 16 баллов. Финишировавший третьим «Лудогорец» имеет в своём активе семь очков, а ХИК – одно.