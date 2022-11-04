«Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Барселона», «Ювентус»: Все участники плей-офф Лиги Европы

В четверг завершилась групповая стадия в Лиге Европы. Стали известны команды, которые пробились в плей-офф турнира.
Сразу в 1/8 финала попали «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Унион» Сен-Жиллуаз, «Фейеноорд», «Фрайбург» и «Ференцварош».
В 1/16 финала сыграют ПСВ, «Ренн», «Рома», «Унион» Берлин, «Манчестер Юнайтед», «Митьюлланд», «Нант» и «Монако». Их соперниками станут мигранты из Лиги чемпионов: «Аякс», «Байер», «Барселона», «Спортинг», «Ред Булл Зальцбург», «Шахтёр», «Севилья» и «Ювентус».
7 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.
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