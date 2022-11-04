Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Барселона», «Ювентус»: Все участники плей-офф Лиги Европы

04 Ноября 2022 • 01:04 Комментировать

В четверг завершилась групповая стадия в Лиге Европы. Стали известны команды, которые пробились в плей-офф турнира.

Сразу в 1/8 финала попали «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Унион» Сен-Жиллуаз, «Фейеноорд», «Фрайбург» и «Ференцварош».

В 1/16 финала сыграют ПСВ, «Ренн», «Рома», «Унион» Берлин, «Манчестер Юнайтед», «Митьюлланд», «Нант» и «Монако». Их соперниками станут мигранты из Лиги чемпионов: «Аякс», «Байер», «Барселона», «Спортинг», «Ред Булл Зальцбург», «Шахтёр», «Севилья» и «Ювентус».
7 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Трабзонспор Трабзонспор
Ференцварош Ференцварош
1
0
1.60 4.20 5.40
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
3.50 3.50 2.20
Видео
Окончен
Олимпиакос Олимпиакос
Нант Нант
0
2
3.70 3.65 2.00
Видео
Окончен
Монако Монако
Црвена Звезда Црвена Звезда
4
1
1.55 4.60 6.00
Видео
Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
Лацио Лацио
1
0
Видео
Окончен
Карабах Карабах
Фрайбург Фрайбург
1
1
2.15 3.65 3.25
Видео
Окончен
Шериф Шериф
Омония Омония
1
0
1.90 3.55 4.20
Видео
Окончен
Митьюлланд Митьюлланд
Штурм Штурм
2
0
Видео
Окончен
Динамо Киев Динамо Киев
Фенербахче Фенербахче
0
2
Видео
Окончен
Рома Рома
Лудогорец Лудогорец
3
1
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Цюрих Цюрих
1
0
Видео
Окончен
Бетис Бетис
ХИК ХИК
3
0
Видео
Окончен
Брага Брага
Мальмё Мальмё
2
1
1.25 6.20 12.50
Видео
Окончен
Ренн Ренн
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
1
1
1.12 9.00 22.00
Видео
Окончен
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин Унион Берлин
0
1
Видео
Окончен
Будё-Глимт Будё-Глимт
ПСВ ПСВ
1
2
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Серьёзно?» – Артета заявил, что не знал о решении Пике завершить карьеру
02:29 · Лига Европы
Впервые в истории Лиги чемпионов и Лиги Европы все команды в одной группе набрали равное количество очков
02:16 · Лига Европы
«Арсенал» повторил рекорд Лиги Европы
02:04 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о 8-матчевой безголевой серии Жезуса
01:52 · Лига Европы
Артета: «Не самый красивый футбол, но победа есть победа»
01:45 · Лига Европы
Рекордное число бельгийских команд вышло в плей-офф еврокубков
01:39 · Лига Европы
Моуринью: «Выход в плей-офф важен для «Ромы», но нам есть куда расти»
01:04 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Барселона», «Ювентус»: Все участники плей-офф Лиги Европы
00:55 · Лига Европы
«Арсенал» скромно одолел «Цюрих» и выиграл группу
00:54 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» предложил долгосрочный контракт Гарначо: в клубе считают аргентинца будущей суперзвездой
00:54 · Лига Европы
Киевское «Динамо» попрощалось с еврокубками поражением от «Фенербахче»
00:30 · Лига Европы
Фелипе Андерсон – о вылете «Лацио» из Лиги Европы: «Дело не в недооценке соперников»
00:21 · Лига Европы
Скоулз назвал «беспорядком» тактику «МЮ»
00:08 · Лига Европы
Тен Хаг: «Гарначо был очень хорош»
03 Ноября
23:57 · Лига Европы
Сарри прокомментировал неудачу «Лацио» в Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем