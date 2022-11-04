«Арсенал» скромно одолел «Цюрих» и выиграл группу

«Арсенал» принимал «Цюрих» в матче Лиги Европы. Только победа гарантировала английской команде первое место в группе, и она решила задачу. Достаточно быстрый гол Кирана Тирни был единственным. Шотландец точно пробил с линии штрафной в затяжной атаке. В оставшееся время «Арсенал» мог забить еще не раз, но блистательно действовал поймавший кураж голкипер.
Команда Микеля Артеты финишировала первой, соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Тирни Киран17'
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен73' (Томиясу Такэхиро (73'•Седрик Соареш88') •Холдинг Роб•Габриэль дос Сантос•Тирни Киран•Виейра Фабиу73' (Эдегор Мартин (73') •Эльнени Мохамед62' (Парти Томас (62') •Самби Локонга Альберт-Мбойо•Нелсон Райс•Жезус Габриэль63' (Сака Букайо (63') •Нкетиа Эдди
Бреше Янник•Камбери Линдрит•Катич Никола• 49'Алити Фидан 32'89' (Сантини Иван (89') •Боранияшевич Никола•Герреро Адрия•Сельнес Оле77' (Хорншу Марк (77') •Конде Шейк 65'82' (Красничи Бледиан (82') •Окита Жонатан•Ронер Фабиан46' (Маркезано Антонио (46') •Тосин Айегун77' (Вьюнник Богдан (77')
03 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Видео
Бан пользователя