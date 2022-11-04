«Арсенал» скромно одолел «Цюрих» и выиграл группу

«Арсенал» принимал «Цюрих» в матче Лиги Европы. Только победа гарантировала английской команде первое место в группе, и она решила задачу. Достаточно быстрый гол Кирана Тирни был единственным. Шотландец точно пробил с линии штрафной в затяжной атаке. В оставшееся время «Арсенал» мог забить еще не раз, но блистательно действовал поймавший кураж голкипер.

Команда Микеля Артеты финишировала первой, соперник - последний.

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