Фелипе Андерсон – о вылете «Лацио» из Лиги Европы: «Дело не в недооценке соперников»

Вингер «Лацио» Фелипе Андерсон высказался о причинах неудачи своей команды.

В поединке заключительного тура группового этапа Лиги Европы римляне уступили «Фейеноорду» (0:1). Набрав восемь очков, как и все три оппонента по квартету, итальянский коллектив оказался на третьем месте из-за дополнительных показателей, поэтому в новом году выступит в Лиге конференций.

«Сегодня я упустил два хороших шанса, о чём очень сожалею. Обидно, что мы не воспользовались возможностями, несмотря на достойную игру.

С нашей стороны не было недооценки соперников по группе – тренер постоянно говорил, что мы должны полностью выкладываться в каждом матче. Увы, всё сложилось не так, как мы планировали», – цитирует Sky Sport Фелипе Андерсона.