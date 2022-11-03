Сарри прокомментировал неудачу «Лацио» в Лиге Европы

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри высказался о вылете своей команды из Лиги Европы.

По итогам шести туров в группе F сложилась редкая ситуация: все четыре команды набрали по восемь очков, и благодаря дополнительным показателям путёвки в плей-офф достались нидерландскому «Фейеноорду» и датскому «Митьюлланду». Уступив в Роттердаме (0:1), римляне остались на третьей позиции и отправились в Лигу конференций.

«Я доволен настроем команды. Сегодня мы создали немало голевых шансов, но соперник наказал нас за слабую реализацию. Такое случается, я не разочарован игрой команды.

К сожалению, всё решило поражение от «Митьюлланда» в Дании [1:5]», – считает Сарри.