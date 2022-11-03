«Карабах» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Фрайбургом»

В последнем туре Лиги Европы «Карабах» принимал «Фрайбург», который до этого выиграл все матчи в группе. В середине первого тайма Нильс Петерсен реализовал пенальти, пробив вправо от себя, голкипер не выручил. Во втором тайме в двух атаках подряд Марко Вешович дарил надежду хозяевам, но пенальти на нем и гол игрока «Карабаха» отменил ВАР. На 62-й минуте Кевин Медина был удален, и азербайджанцы остались вдесятером. Даже в этой ситуации они забили свой гол. На 90-й минуте Овусу Квабена вырвал ничью - 1:1. Но все равно «Карабах» с третьего места идет в Лигу конференций.

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