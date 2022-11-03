«Карабах» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Фрайбургом»

В последнем туре Лиги Европы «Карабах» принимал «Фрайбург», который до этого выиграл все матчи в группе. В середине первого тайма Нильс Петерсен реализовал пенальти, пробив вправо от себя, голкипер не выручил. Во втором тайме в двух атаках подряд Марко Вешович дарил надежду хозяевам, но пенальти на нем и гол игрока «Карабаха» отменил ВАР. На 62-й минуте Кевин Медина был удален, и азербайджанцы остались вдесятером. Даже в этой ситуации они забили свой гол. На 90-й минуте Овусу Квабена вырвал ничью - 1:1. Но все равно «Карабах» с третьего места идет в Лигу конференций.
Протокол игры
|25'Петерсен Нильс (0:1)
|(1:1) Квабена Овусу90'
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко88' (Ромао Жулио (88') • 90'Мустафазаде Бахлул• 24'Медина Кевин• 62'Джафаргулиев Элвин88' (Байрамов Турал (88') •Янкович Марко 48'88' (Гусейнов Аббас (88') •Алмейда Ричард87' (Гурбанлы Муса (87') •Кади• 55'Шейдаев Рамиль63' (Медведев Максим (63') •Квабена Овусу•Зубир Абделла
Атуболу Ноа•Сике Уго72' (Гинтер Маттиас (72') •Сильдиллия Килианн•Шлоттербек Кевен• 74'Гюнтер Кристиан46' (Кюблер Лукас (46') •Шаде Кевин 34'62' (Шаллаи Роланд (62') •Кайтель Янник• 64'Вагнер Роберт•Вайсхаупт Ноа72' (Чон У-Ён (72') •Петерсен Нильс•Хёлер Лукас84' (Грифо Винченцо (84')
03 ноября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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