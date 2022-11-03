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Лига Европы

«Карабах» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Фрайбургом»

03 Ноября 2022 • 22:43 Комментировать
Карабах
1:1
Фрайбург
окончен

В последнем туре Лиги Европы «Карабах» принимал «Фрайбург», который до этого выиграл все матчи в группе. В середине первого тайма Нильс Петерсен реализовал пенальти, пробив вправо от себя, голкипер не выручил. Во втором тайме в двух атаках подряд Марко Вешович дарил надежду хозяевам, но пенальти на нем и гол игрока «Карабаха» отменил ВАР. На 62-й минуте Кевин Медина был удален, и азербайджанцы остались вдесятером. Даже в этой ситуации они забили свой гол. На 90-й минуте Овусу Квабена вырвал ничью - 1:1. Но все равно «Карабах» с третьего места идет в Лигу конференций.

Протокол игры  
Карабах1:1Фрайбург
  25'Петерсен Нильс (0:1)
(1:1) Квабена Овусу90'  
Магомедалиев ШахрудинВешович Марко 88' (Ромао Жулио ( 88'  90') Мустафазаде Бахлул  24'Медина Кевин  62'Джафаргулиев Элвин 88' (Байрамов Турал ( 88') Янкович Марко  48' 88' (Гусейнов Аббас ( 88') Алмейда Ричард 87' (Гурбанлы Муса ( 87') Кади  55'Шейдаев Рамиль 63' (Медведев Максим ( 63') Квабена ОвусуЗубир Абделла
Запасные: Гараев ГараМамедов РахильАхундзаде НариманИбрахимли ИсмаилГугешашвили ЛукаГусейнов БадавиРамазанов Амин
Атуболу НоаСике Уго 72' (Гинтер Маттиас ( 72') Сильдиллия КилианнШлоттербек Кевен  74'Гюнтер Кристиан 46' (Кюблер Лукас ( 46') Шаде Кевин  34' 62' (Шаллаи Роланд ( 62') Кайтель Янник  64'Вагнер РобертВайсхаупт Ноа 72' (Чон У-Ён ( 72') Петерсен НильсХёлер Лукас 84' (Грифо Винченцо ( 84')
Запасные: Линхарт ФилиппФлеккен МаркХёфлер НиколасГрегорич МихаэльЭггештайн МаксимилианУфофф БенджаминДоан Рицу
03 ноября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

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Голы (видео). Лига Европы. Футбол
Голы (видео). Лига Европы. Футбол
1:1. Гол Квабена Овусу (видео). Лига Европы. Футбол
1:1. Гол Квабена Овусу (видео). Лига Европы. Футбол
0:1. Гол с пенальти Нильса Петерсена (видео). Лига Европы. Футбол
0:1. Гол с пенальти Нильса Петерсена (видео). Лига Европы. Футбол

 

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Карабах Фрайбург
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