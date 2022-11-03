«Шериф» дожал «Омонию» и остался в еврокубках

«Шериф» с «Омонией» играли за выход в Лигу конференций. В самом начале Мухамед Диоп направил мяч в штангу ворот гостей. У киприотов был выход один на один с голкипером, но Фотис Кицос пробил мимо рамки. В концовке Роман Безус едва не принес гостям победу, но направил мяч в правую крестовину. Все же гол был. На 87-й минуте Ибрагим Аканби открыл счет.

Молдаване победили 1:0 и финишировали на третьем месте.

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