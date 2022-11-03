«Шериф» дожал «Омонию» и остался в еврокубках

«Шериф» с «Омонией» играли за выход в Лигу конференций. В самом начале Мухамед Диоп направил мяч в штангу ворот гостей. У киприотов был выход один на один с голкипером, но Фотис Кицос пробил мимо рамки. В концовке Роман Безус едва не принес гостям победу, но направил мяч в правую крестовину. Все же гол был. На 87-й минуте Ибрагим Аканби открыл счет.
Молдаване победили 1:0 и финишировали на третьем месте.
Протокол игры
|(1:0) Аканби Ибрагим87'
Коваль Максим•Зохури Армель•Кики Габи•Раделич Степан• 17'Кпозо Патрик•Киабу Мусса90' (Эрон (90') •Мухамед Диоп•Бадоло Седрик•Мудасиру Салифу69' (Атьемвен Айяйи (69') •Жозе Витор86' (Гедес Ренан (86') •Аканби Ибрагим 68'
Узохо Фрэнсис•Кицос Фотис•Юсте Эктор•Милетич Неманья•Лекьякс Ян63' (Псалтис Парис (63') •Харалампус Харалампос63' (Папулис Фотис (63') •Кассама Морету75' (Дискеруд Миккел (75') •Лойзу Лойзос63' (Захариу Панайотис (63') •Безус Роман• 81'Бруно V81' (Баркер Брэндон (81') •Какулис Андроникос
03 ноября. Стадион "Зимбру".
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