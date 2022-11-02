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Лига Европы

Хави: «Барселона» будет бороться за победу в Лиге Европы»

02 Ноября 2022 • 01:27 Комментировать
Виктория Пльзень
2:4
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подвёл итоги выступления команды в Лиге чемпионов.

В последнем туре группового этапа «Барселона» обыграла чешскую «Викторию» (4:2). С семью набранными очками каталонцы финишировали третьими после «Баварии» и «Интера», вылетев в Лигу Европы.

«Общая оценка – неудовлетворительно. Теперь нам предстоит сыграть в Лиге Европы, где много хороших команд. Мы будем до конца бороться за победу в турнире – такова наша цель.

Думаю, сегодня мы хорошо сыграли в атаке, но у своих ворот позволили сопернику больше, чем должны были – слишком много допущенных моментов, ненужных угловых и фолов», – заявил Хави после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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