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Лига Европы

Неймар поддержал Антони, которого раскритиковали за финт в матче с «Шерифом»

29 Октября 2022 • 12:22 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:0
Шериф
окончен

Звездный форвард сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар высказался в поддержку соотечественника Антони, которого раскритиковали за финт в поединке группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».

«Антони, так держать. Ни в коем случае не меняй свой стиль. Жги, парень», - оставил сообщение Неймар в своих социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» отпраздновал домашнюю победу над «Шерифом» со счетом 3:0. Подопечные Эрика тен Хага набрали 12 баллов после пяти туров и досрочно пробились в плей-офф Лиги Европы.

22-летний Антони перешел в «МЮ» из амстердамского «Аякса» за 95 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар Антони
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Комментарии (1)
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ARTUR
29 Октября 2022 в 12:40
Любой бразилец )) да и не только бразилец поддержит такие финты )) это украшает футбол , к тому в тот момент не принесло обсалютно никакого вреда команде )) а вот сам Ней частенько передерживает мяч своими финтами
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