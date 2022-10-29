Неймар поддержал Антони, которого раскритиковали за финт в матче с «Шерифом»

Звездный форвард сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар высказался в поддержку соотечественника Антони, которого раскритиковали за финт в поединке группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».

«Антони, так держать. Ни в коем случае не меняй свой стиль. Жги, парень», - оставил сообщение Неймар в своих социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» отпраздновал домашнюю победу над «Шерифом» со счетом 3:0. Подопечные Эрика тен Хага набрали 12 баллов после пяти туров и досрочно пробились в плей-офф Лиги Европы.

22-летний Антони перешел в «МЮ» из амстердамского «Аякса» за 95 миллионов евро.