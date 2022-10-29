Форвард «МЮ» Антони ответил на критику за финт в матче Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о своем финте в поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

«Бразильцы известны во всем мире тем, что любят показывать шоу на поле. Я не прекращу делать это. Такие моменты привели меня к моему нынешнему статусу», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Напомним, что поединок прошел в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершился крупной победой манкунианцев со счетом 3:0.

Антони присоединился к «Юнайтед» в летнее трансферное окно, перейдя из амстердамского «Аякса».