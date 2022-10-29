Газзаев пожелал Черчесову дойти до финала Лиги Европы

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе соотечественника Станислава Черчесова у руля венгерского «Ференцвароша». Команда досрочно шагнула в плей-офф Лиги Европы за тур до завершения групповой стадии.

«Достойный результат, достигнутый в очень непростой борьбе. Желаю Станиславу дойти в этом турнире до решающего матча», - приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, что в пятом туре групповой стадии Лиги Европы «Ференцварош» расписал мировую с «Монако» со счетом 1:1.

В заключительном матче подопечные Черчесова на выезде встретятся с турецким «Трабзонспором». Поединок состоится в четверг, 3 ноября.