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Лига Европы

Газзаев пожелал Черчесову дойти до финала Лиги Европы

29 Октября 2022 • 07:32 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе соотечественника Станислава Черчесова у руля венгерского «Ференцвароша». Команда досрочно шагнула в плей-офф Лиги Европы за тур до завершения групповой стадии.

«Достойный результат, достигнутый в очень непростой борьбе. Желаю Станиславу дойти в этом турнире до решающего матча», - приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, что в пятом туре групповой стадии Лиги Европы «Ференцварош» расписал мировую с «Монако» со счетом 1:1.

В заключительном матче подопечные Черчесова на выезде встретятся с турецким «Трабзонспором». Поединок состоится в четверг, 3 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Валерий Газзаев Станислав Черчесов
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