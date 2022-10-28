​Черчесов: «Головин доставил нам неприятности»

Сыграв вничью с «Монако» со счётом 1:1, «Ференцварош» обеспечил себе первое место в группе Лиги Европы. Таким образом, команда Станислава Черчесова выступит в 1/8 финала второго по рангу клубного турнира УЕФА.

Комментируя прошедший матч, российский тренер поделился своими мыслями о действиях Александра Головина на футбольном поле.

«Саша опять доставил нам неприятности. Он очень подвижный. Вечей, который по нему действовал, - футболист немного другого плана и в целом справился. Другое дело, что из-за мобильности, резкости и футбольного интеллекта Головина мы все равно не до конца за ним уследили», - высказался Черчесов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр Головин проводит в «Монако» уже пятый сезон. Российский полузащитник перебрался в клуб Лиги 1 из ЦСКА после чемпионата мира в 2018 году.