​Выбран игрок недели в Лиге Европы

В четверг в Лиге Европы прошли матчи пятого тура группового этапа. По их итогам был выбран лучший футболист. Им стал нападающий Амин Гуйри, который выступает за «Ренн». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В пятом туре «Ренн» сыграл вничью в гостях у «Фенербахче» - 3:3. Гуйри записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что «Ренн» в гостях у «Фенербахче» вёл с разницей в три гола, но не смог удержать победный результат. Впрочем, в плей-офф Лиги Европы пробились обе команды. Им остаётся заочно разыграть первое место в квартете, которое даёт билет сразу в 1/8 финала турнира.

Матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы пройдут уже на следующей неделе.