Черчесов рассказал о встрече с руководством «Ференцвароша» после игры с «Монако»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о встрече с руководством венгерского клуба после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Монако» (1:1).

Напомним, что результат прошедшей встречи обеспечил команде Черчесова участие в плей-офф турнира. По словам российского тренера, руководство обсуждало с ним вопрос усиления коллектива в зимнее трансферное окно.

«После матча с «Монако» разговаривали об этом с президентом, вице-президентом и директором «Ференцвароша». Они, правда, ещё шампанского выпили, а я только посмотрел... Меня спрашивали насчёт переходов, но это непростой момент. Потому что есть коллектив, который даёт результат. И нужно понимать, сколько времени уйдёт у новичка на адаптацию, каким бы сильным он ни оказался», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Свой заключительный матч на групповом этапе Лиги Европы «Ференцварош» проведёт 3 ноября против «Трабзонспора». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.