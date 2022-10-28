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Лига Европы

Тен Хаг - об Антони: «Финт ради финта, я внесу коррективы»

28 Октября 2022 • 12:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Шериф
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о финте нападающего команды Антони во вчерашнем матче группового этапа Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

«У меня нет претензий к этому финту, если он приносит пользу. Но я требую от Антони большего. Он должен больше врываться в штрафную и чаще открываться для передач. Его финт крут, но не вижу от него пользы. Это был финт ради финта. Я внесу некоторые коррективы», - цитирует голландца ESPN.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершился крупной победой манкунианцев со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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