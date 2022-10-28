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Лига Европы

Роналду получил одну из лучших оценок в «МЮ» за матч с «Шерифом»

28 Октября 2022 • 10:57 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:0
Шериф
окончен

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду, отметившийся голом в матче группового этапа Лиги Европы против тираспольского «Шерифа» (3:0), признан одним из лучших игроков вчерашнего поединка.

Выступление 37-летнего бомбардира эксперты портала Whoscored оценили в 7,8 балла. Это второй показатель среди игроков «красных дьяволов». Больше получил только полузащитник Кристиан Эриксен – 8,4. Худшим в составе манкунианцев стал защитник Гарри Магуайр (6,4).

«Манчестер Юнайтед» досрочно шагнул в плей-офф Лиги Европы. Перед последним туром на счету английского гранда 12 набранных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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ARTUR
28 Октября 2022 в 11:09
7,8 ??? МАТЧ ЭТИ ЛЮДИ ХОТЯ БЫ СМОТРЕЛИ ?? он с метра не забил еще в первом тайме и упустил момента три кроме этого )) наверное начинает работать вновь пропаганда ,,великого ,,игрока а Бруно ?? который выложил на его бошку мяч будто рукой положил ??? но додик лишь со второй попытки добил , из за ошибки кипера , нужно было переводить на угловой , какие 7,8 ??? )))) до забитого мяча показывали Тен Хага который стоял и думал куда деть этого дрища . Грозу шерифоф и омоний . После коряво пробитого штрафного ( который могли исполнить и Эриксен и Бруно ) ЭТХ аж скривился , какие 7,8 ??? ))) а потом спрашивают кто испортил карьеру ,, лючшему ,, это сми создало ему карьеру ))) вот такие вот оценки ))статистику опубликуйте , даже по этому матчу ,это худший показатель по КПД не только в МЮ .
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