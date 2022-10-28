Роналду получил одну из лучших оценок в «МЮ» за матч с «Шерифом»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду, отметившийся голом в матче группового этапа Лиги Европы против тираспольского «Шерифа» (3:0), признан одним из лучших игроков вчерашнего поединка.

Выступление 37-летнего бомбардира эксперты портала Whoscored оценили в 7,8 балла. Это второй показатель среди игроков «красных дьяволов». Больше получил только полузащитник Кристиан Эриксен – 8,4. Худшим в составе манкунианцев стал защитник Гарри Магуайр (6,4).

«Манчестер Юнайтед» досрочно шагнул в плей-офф Лиги Европы. Перед последним туром на счету английского гранда 12 набранных баллов.