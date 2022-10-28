Скоулз - об игре Антони: «Не мастерство, а клоунада»

Легендарный полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отреагировал на финт нападающего команды Антони во время встречи с «Шерифом» в рамках пятого тура группового этапа ЛЕ.

«Думаю, его замена в перерыве связана с неуместными финтами. Вы же видели реакцию тен Хага? Он был недоволен поведением Антони. Это было просто смешно. Не считаю это проявлением мастерства. Такое поведение больше напоминает клоунаду», - передает слова Скоулза таблоид Daily Mail.

Напомним, что поединок завершился крупной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.