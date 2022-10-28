Голкипер «Арсенала» Ремсдейл признал, что допустил результативную ошибку в игре с ПСВ

Вратарь лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл пообщался с журналистами после поражения от голландского ПСВ (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«У нас не получилось продемонстрировать наш привычный футбол. Команда пропустила один мяч из-за моей ошибки. Отыграться со счета 0:2 – почти нереальная задача в гостевом матче. Теперь нам нужно одержать победу в последнем туре, чтобы гарантированно занять первое место. Мы нацелены на это. Извлечем урок из этого поражения и вернемся сильнее», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Перед последним туром подопечные Микеля Артеты с 12 очками лидируют в своей группе.