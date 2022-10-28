Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Голкипер «Арсенала» Ремсдейл признал, что допустил результативную ошибку в игре с ПСВ

28 Октября 2022 • 09:26 Комментировать

Вратарь лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл пообщался с журналистами после поражения от голландского ПСВ (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«У нас не получилось продемонстрировать наш привычный футбол. Команда пропустила один мяч из-за моей ошибки. Отыграться со счета 0:2 – почти нереальная задача в гостевом матче. Теперь нам нужно одержать победу в последнем туре, чтобы гарантированно занять первое место. Мы нацелены на это. Извлечем урок из этого поражения и вернемся сильнее», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Перед последним туром подопечные Микеля Артеты с 12 очками лидируют в своей группе.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСВ Аарон Ремсдейл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Октября
09:51 · Лига Европы
Скоулз - об игре Антони: «Не мастерство, а клоунада»
09:26 · Лига Европы
Голкипер «Арсенала» Ремсдейл признал, что допустил результативную ошибку в игре с ПСВ
09:11 · Лига Европы
Ван Нистелрой прокомментировал победу над «Арсеналом»
08:59 · Лига Европы
Де Йонг претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
08:53 · Лига Европы
Джо Коул заступился за «Арсенал» после поражения в ЛЕ
08:48 · Лига Европы
Тренер «Монако»: «Мы заслужили победу в матче с «Ференцварошем»
05:40 · Лига Европы
ПСВ одержал самую крупную победу над английским оппонентом в 21-м веке
05:22 · Лига Европы
«Реал Сосьедад» установил свой еврокубковый рекорд 21-го века
01:50 · Лига Европы
Абрахам: «В последнее время голы даются мне с трудом, важно сохранять терпение»
01:46 · Лига Европы
Черчесов – о выходе в плей-офф: «В будущее не заглядываю»
01:40 · Лига Европы
Артета прокомментировал поражение от ПСВ
01:30 · Лига Европы
Харгривз восхищён достижениями Рэшфорда
01:09 · Лига Европы
Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче Лиги Европы
00:50 · Лига Европы
Скоулз: «Ждём прежнего Магуайра»
00:41 · Лига Европы
«Ференцварош» Черчесова вышел в плей-офф еврокубка впервые за 47 лет
Все новости
Рекомендуем