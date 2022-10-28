Де Йонг претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В четверг, 27 октября, состоялись поединки пятого тура групповой стадии Лиги Европы. По итогам сыгранных матчей пресс-служба УЕФА представила четырех претендентов на звание лучшего футболиста недели.

Как сообщает на официальном сайте организации, в данный список вошли четыре игрока: Люк де Йонг (ПСВ), Амин Гуири («Ренн»), Роберт Наварро («Реал Сосьедад») и Омри Альтман (АЕК). Лучший игрок недели будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что заключительный тур группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023 состоится в четверг, 3 ноября.