Тренер «Монако»: «Мы заслужили победу в матче с «Ференцварошем»

Наставник «Монако» Арно Клеман высказался относительно ничейного результата в матче с венгерским «Ференцварошем» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«Думаю, все, кто видел этот матч, согласятся, что «Монако» заслужил победу. Мы доминировали над соперником большую часть поединка. У нас было достаточно моментов, чтобы забить победный мяч.

Теперь мы должны смотреть в будущее и готовиться к поединку с «Црвеной Звездой». Это будет большой финал», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Перед заключительным туром группового этапа Лиги Европы монегаски с семью баллами занимают второе место в квартете.