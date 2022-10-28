Роналду сделал заявление после матча с «Шерифом»

Центрфорвард «МЮ» Криштиану Роналду высказался о крупной победе над молдавским «Шерифом» в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Манкунианцы выиграли со счетом 3:0, в активе 37-летнего португальца один забитый мяч.

«Прекрасная командная работа. Держимся вместе. «МЮ», только вперед», - гласит сообщение нападающего в социальных сетях.

Вчерашний матч стал для Криштиану первым после отстранения от тренировок в связи с уходом со скамейки запасных в поединке против лондонского «Тоттенхэма».

Перед заключительным туром «МЮ» с 12 набранными баллами занимает второе место в группе Е.