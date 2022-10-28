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Лига Европы

«Реал Сосьедад» установил свой еврокубковый рекорд 21-го века

28 Октября 2022 • 05:22 Комментировать
Омония
0:2
Реал Сосьедад
окончен

В пятом туре группового раунда Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» слетал на Кипр, где забил два безответных мяча кипрской «Омонии». Это была уже пятая победа кряду для басков в текущем еврокубковом сезоне, и это стало новым рекордом клуба для 21-го века. В предыдущий раз «Реал Сосьедад» выигрывал пять матчей кряду в сезоне 1998\1999 - тогда это было также в Лиге Европы, но тогда турнир назывался Кубок УЕФА.

В последнем туре группового раунда Лиги Европы «Реал Сосьедад» сразится с «Манчестер Юнайтед», этот матч состоится третьего ноября, и он определит, кто займет первое место в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Омония Реал Сосьедад
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