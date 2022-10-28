Харгривз восхищён достижениями Рэшфорда

Бывший английский футболист Оуэн Харгривз похвалил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

24-летний футболист был выпущен на замену Эриком тен Хагом после перерыва в матче Лиги Европы против «Шерифа» (3:0), а уже через 20 минут отметился голом, вплотную приблизившись к знаменательной отметке в 100 мячей за «Манчестер Юнайтед».

«Забить 99 голов за «Манчестер Юнайтед» к 24 годам – потрясающее достижение. Да, думаю, он мог забить ещё больше, но и то, чего он достиг в столь молодые годы, заслуживает восхищения», – заявил Харгривз, обсуждая итоги матча.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд забил шесть голов в 14 играх во всех турнирах.