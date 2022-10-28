Скоулз: «Ждём прежнего Магуайра»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз надеется, что Гарри Магуайр вернётся на былой уровень.

В сегодняшней встрече Лиги Европы против «Шерифа» (3:0) центральный защитник вышел на поле сразу после перерыва и помог команде не допустить ни одного удара в сторону ворот Давида де Хеа.

«Магуайр прошёл через трудные времена, и, надеюсь, болельщики его поддержат. Мы все хотим, чтобы он снова стал тем игроком, каким может быть. Его ждёт гораздо более серьёзное испытание, если тренер выпустит его на следующей неделе [против «Реала Сосьедад»] – это будет настоящая проверка его текущей готовности», – отметил бывший хавбек.