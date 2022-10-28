Тен Хаг – о победе над «Шерифом»: «С первым голом пришлось подождать, но я доволен»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру команды в матче против «Шерифа» (3:0).

«Красные дьяволы» ограничились одним голом в первом тайме, забив прямо перед перерывом, а во второй половине довели счёт до крупного.

«Хорошее выступление, хотя мы надеялись забить в первые полчаса. Первый гол немного затянулся, но мы полностью его заслужили. Во втором тайме команда забила два отличных мяча. Я также доволен тем, что мы смогли не пропустить. Приятный результат», – сказал голландец в послематчевом интервью.

Английский коллектив досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. В последнем туре групповой стадии «Юнайтед» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад», набравшим на три очка больше.