Тен Хаг прокомментировал гол Роналду после возвращения в состав

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями об игре Криштиану Роналду в матче против «Шерифа» (3:0).

Совсем недавно португальский нападающий был отстранён тен Хагом за нежелание выйти на замену в матче Премьер-лиги, а сегодня вернулся в стартовый состав и забил один из мячей команды в поединке Лиги Европы.

«Роналду создаёт голевые моменты для команды, как и команда создаёт голевые моменты для него. Мы знаем, насколько уверенно он может завершать атаки. Ему требуется забивать больше голов, и он сможет забивать больше, я в этом уверен», – заявил голландский наставник в интервью BT Sport после матча.