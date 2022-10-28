Рэшфорд: «МЮ» значительно прибавил в защите»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал уверенную победу команды над «Шерифом» (3:0) в Лиге Европы.

Англичанин стал автором второго гола в матче, отличившись на 65-й минуте – спустя всего 20 минут после выхода на замену.

«Потребовалось много тяжёлой работы, чтобы адаптироваться и измениться в положительную сторону. Сейчас мы всё лучше и лучше понимаем требования тен Хага. Нам гораздо чаще удаётся играть «на ноль», мы стали лучше защищаться, но нам всё ещё нужно прибавлять с точки зрения результативности в атаке, хотя сегодня с этим проблем не было», – заявил в послематчевом интервью BT Sport Рэшфорд.