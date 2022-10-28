«Барселона», «Арсенал», «МЮ»: состав участников плей-офф Лиги Европы

После пяти туров в еврокубках определились участники плей-офф Лиги Европы.

Группа А: «Арсенал» и ПСВ.

Группа В: «Фенербахче» и «Ренн».

Группа С: «Бетис» (1).

Группа D: «Унион» Сен-Жиллуаз (1).

Группа Е: «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Группа G: «Фрайбург» (1).

Группа Н: «Ференцварош» (1).

Также из Лиги чемпионов переходят в данный турнир такие участники: «Аякс» (с вероятностью 99%), «Барселона» и «Севилья».

Напомним, что окончательный состав команд, которые пробились в плей-офф, определится ровно через неделю.