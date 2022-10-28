«Карабах» упустил путёвку в плей-офф на последней минуте матча с «Нантом»

«Карабах» проводит блестящую еврокубковую кампанию и по итогам пятого тура Лиги Европы получает путевку в плей-офф. Команда из Азербайджана на равных играла в гостях против «Нанта» и добилась ничьей 1:1. На гол Людовика Бласа в первом тайме «Карабах» ответил ударом Филипа Озобича с 11-метров, что едва не позволило ему досрочно занять итоговое второе место. На 90-й минуте удар Игнатиуса Ганаго подарил победу «Нанту». У французов шесть очков, их соперник остается с 7 баллами, всё решится через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Блас Людовик16'
|56'Озобич Филип (1:1)
|(2:1) Ганаго Игнатиус90'
Лафон Альбан•Коршья Себастьен67' (Сиссоко Мусса (67') •Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей• 60'Мерлин Квентин•Мутуссами Самуэль78' (Ганаго Игнатиус (78') •Чиривелья Педро88' (Коко Маркус (88') •Гессан Эванн67' (Саймон Мозес (67') •Блас Людовик•Бамба Кадер 41'67' (Аппиа Деннис (67') •Мохамед Мостафа
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко 82'88' (Джафаргулиев Элвин (88') •Мустафазаде Бахлул•Медина Кевин•Байрамов Турал88' (Гусейнов Аббас (88') •Гараев Гара79' (Ромао Жулио (79') •Алмейда Ричард69' (Янкович Марко (69') •Кади•Озобич Филип69' (Шейдаев Рамиль (69') •Зубир Абделла•Квабена Овусу
27 октября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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