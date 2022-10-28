«Карабах» упустил путёвку в плей-офф на последней минуте матча с «Нантом»

«Карабах» проводит блестящую еврокубковую кампанию и по итогам пятого тура Лиги Европы получает путевку в плей-офф. Команда из Азербайджана на равных играла в гостях против «Нанта» и добилась ничьей 1:1. На гол Людовика Бласа в первом тайме «Карабах» ответил ударом Филипа Озобича с 11-метров, что едва не позволило ему досрочно занять итоговое второе место. На 90-й минуте удар Игнатиуса Ганаго подарил победу «Нанту». У французов шесть очков, их соперник остается с 7 баллами, всё решится через неделю.

Видео