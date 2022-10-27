Роналду забил первый гол с игры в Лиге Европы – ему потребовалось почти 30 ударов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду наконец-то смог поразить ворота с игры в матче Лиги Европы.

Португалец отправил мяч в сетку на 81-й минуте поединка против «Шерифа», установив на табло счёт 3:0. В предыдущих четырёх встречах турнира в активе 37-летнего игрока был только один гол – с пенальти против всё того же «Шерифа». Прежде чем впервые отличиться не с 11-метровой отметки, суперзвезде потребовалось нанести почти 30 ударов по воротам в общей сложности.

Криштиану Роналду отметился тремя забитыми голами в 13 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне во всех соревнованиях.